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ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС и склады окупантов

14:04 21.07.2026 Вт
2 мин
Под ударами оказались логистика и средства управления россиян
aimg Валерий Ульяненко
ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС и склады окупантов Фото: украинский военный (facebook.com bsp.donbas)
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Украинские военные поразили ряд важных военных объектов россиян, в том числе редкую РЛС "Буссоль-С", склады боеприпасов и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

По данным военных, в течение 20 июля и в ночь на 21 июля украинские силы нанесли успешные удары по ключевым целям противника.

В районе населенного пункта Хорлы в Херсонской области была поражена радиолокационная станция "Буссоль-С". Эта РЛС предназначена для выявления и координатного обеспечения морских целей, что позволяло оккупантам контролировать прибрежную акваторию.

Склады и пункты управления БПЛА

Также Силы обороны нанесли удары по логистике и средствам управления российских войск. В частности, поражены:

  • склад материально-технических средств в Давыдовском Донецкой области;
  • склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области;
  • склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачи в Курской области РФ.

Кроме того, под удар попали пункты управления вражескими дронами в районах Комара и села Запорожья Донецкой области, а также возле Каменского Запорожской области.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ночь на 19 июля Силы обороны Украины ударили по двум российским танкерам в Черном море, а также поразили плавучий кран в акватории Азовского моря. Также под огнем оказался ЗРК "Бук", расположенный вблизи Зеленополья в Запорожской области.

Также в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали ряд целей на территории России. В частности, в городе Электросталь Московской области вспыхнул масштабный пожар на складе компании Wildberries.

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