ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС и склады окупантов
Украинские военные поразили ряд важных военных объектов россиян, в том числе редкую РЛС "Буссоль-С", склады боеприпасов и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
По данным военных, в течение 20 июля и в ночь на 21 июля украинские силы нанесли успешные удары по ключевым целям противника.
В районе населенного пункта Хорлы в Херсонской области была поражена радиолокационная станция "Буссоль-С". Эта РЛС предназначена для выявления и координатного обеспечения морских целей, что позволяло оккупантам контролировать прибрежную акваторию.
Склады и пункты управления БПЛА
Также Силы обороны нанесли удары по логистике и средствам управления российских войск. В частности, поражены:
- склад материально-технических средств в Давыдовском Донецкой области;
- склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области;
- склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачи в Курской области РФ.
Кроме того, под удар попали пункты управления вражескими дронами в районах Комара и села Запорожья Донецкой области, а также возле Каменского Запорожской области.
"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в Генштабе.
Напомним, в ночь на 19 июля Силы обороны Украины ударили по двум российским танкерам в Черном море, а также поразили плавучий кран в акватории Азовского моря. Также под огнем оказался ЗРК "Бук", расположенный вблизи Зеленополья в Запорожской области.
Также в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали ряд целей на территории России. В частности, в городе Электросталь Московской области вспыхнул масштабный пожар на складе компании Wildberries.