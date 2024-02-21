RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили более 200 единиц техники врага: обновленные потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили более 200 единиц техники врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины превысили 406 тысяч солдат. Также ВСУ за сутки уничтожили более 200 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 февраля 2024 составили:

  • личного состава - около 406080 (+1130) человек,
  • танков - 6516 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 12338 (+70) ед,
  • артиллерийских систем - 9826 (+53) ед,
  • РСЗО - 992 (+4) ед,
  • средства ПВО - 678 (+3) ед,
  • самолетов - 338 ед,
  • вертолетов - 325 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7560 (+39),
  • крылатые ракеты - 1903 (+1),
  • корабли/катера - 25 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12861 (+56) ед,
  • специальная техника - 1558 (+7).

Обострение на фронте

Напомним, украинские силы вышли из Авдеевки, заняв более выгодные позиции дальше от города. Командующий Таврическим направлением сообщил, что некоторое количество украинских бойцов попало в плен.

Добавим, что оккупационные войска пытаются взять Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация в этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины