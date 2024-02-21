ВСУ уничтожили более 200 единиц техники врага: обновленные потери РФ

Потери России в войне против Украины превысили 406 тысяч солдат. Также ВСУ за сутки уничтожили более 200 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 21 февраля 2024 составили:
Напомним, украинские силы вышли из Авдеевки, заняв более выгодные позиции дальше от города. Командующий Таврическим направлением сообщил, что некоторое количество украинских бойцов попало в плен.
Добавим, что оккупационные войска пытаются взять Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация в этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт - читайте в материале РБК-Украина.
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