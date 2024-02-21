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ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки ворога: оновлені втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили 406 тисяч солдатів. Також ЗСУ за добу знищили понад 200 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 21 лютого 2024 року склали:

  • особового складу - близько 406080 (+1130) осіб,
  • танків - 6516 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 12338 (+70) од,
  • артилерійських систем - 9826 (+53) од,
  • РСЗВ - 992 (+4) од,
  • засоби ППО - 678 (+3) од,
  • літаків - 338 од,
  • гелікоптерів - 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7560 (+39),
  • крилаті ракети - 1903 (+1),
  • кораблі/катери - 25 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12861 (+56) од,
  • спеціальна техніка - 1558 (+7).

Загострення на фронті

Нагадаємо, українські сили вийшли з Авдіївки, зайнявши вигідніші позиції далі від міста. Командувач Таврійського напрямку повідомив, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон.

Додамо, що окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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