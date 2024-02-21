ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки ворога: оновлені втрати РФ

Загальні бойові втрати противника станом на 21 лютого 2024 року склали:

особового складу - близько 406080 (+1130) осіб,

танків - 6516 (+13) од,

бойових броньованих машин - 12338 (+70) од,

артилерійських систем - 9826 (+53) од,

РСЗВ - 992 (+4) од,

засоби ППО - 678 (+3) од,

літаків - 338 од,

гелікоптерів - 325 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7560 (+39),

крилаті ракети - 1903 (+1),

кораблі/катери - 25 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12861 (+56) од,

спеціальна техніка - 1558 (+7).

Загострення на фронті

Нагадаємо, українські сили вийшли з Авдіївки, зайнявши вигідніші позиції далі від міста. Командувач Таврійського напрямку повідомив, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон.

Додамо, що окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - читайте у матеріалі РБК-Україна.