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В Феодосии раздались взрывы, в порту вспыхнул мощный пожар

Феодосия, Вторник 26 декабря 2023 03:03
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В Феодосии раздались взрывы, в порту вспыхнул мощный пожар Фото: в Феодосии во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Феодосии во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сегодня ночью, 26 декабря. В порту вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

"Феодосийские жители сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно работает система ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители слыхали несколько взрывов в районе порта, после чего в небе появились следы дыма.

Также ранее оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку в районе Феодосии. Он заявил, что территория порта оцеплена, детонация якобы прекратилась, а пожар локализован.

В сети публикуют кадры пожара в районе порта в Феодосии:

Ситуация в Крыму

В Крыму все чаще раздаются взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

В частности, 24 декабря в Севастополе утром прогремел мощный взрыв . По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Также 20 декабря стало известно о мощном взрыве в районе населённого пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

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