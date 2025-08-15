Самолет, дроны и 940 солдат: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За минувшие сутки, с 14 на 15 августа, враг потерял на поле боя самолет, 940 человек личного состава и около 150 единиц беспилотников. Также ВСУ уничтожили и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 августа 2025 года ориентировочно составляют:

Россияне потеряли самолет Су-30СМ

Напомним, вчера Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в районе острова Змеиный мог упасть российский истребитель Су-30СМ. В частности, враг выполнял задачу юго-восточнее острова, после чего "судно, вероятно, упало по неустановленным" причинам.

Также в ВМС сообщили, что оккупанты проводили поисково-спасательную операцию, но на море нашли лишь обломки самолета. Пилоты обнаружены не были.