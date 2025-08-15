Самолет, дроны и 940 солдат: Генштаб обновил потери РФ за сутки
Фото: ВСУ удалось уничтожить за сутки два танка оккупантов (Getty Images)
За минувшие сутки, с 14 на 15 августа, враг потерял на поле боя самолет, 940 человек личного состава и около 150 единиц беспилотников. Также ВСУ уничтожили и другую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 068 040 (+940) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 106 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 23 133 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 31 498 (+40) ед;
- РСЗО - 1467 (+1) ед;
- средства ПВО - 1207 ед;
- самолетов - 422 (+1) ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 51 190 (+147) ед;
- крылатых ракет - 3558 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 58 596 (+140) ед;
- специальной техники - 3940 (+3) ед.
Россияне потеряли самолет Су-30СМ
Напомним, вчера Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в районе острова Змеиный мог упасть российский истребитель Су-30СМ. В частности, враг выполнял задачу юго-восточнее острова, после чего "судно, вероятно, упало по неустановленным" причинам.
Также в ВМС сообщили, что оккупанты проводили поисково-спасательную операцию, но на море нашли лишь обломки самолета. Пилоты обнаружены не были.