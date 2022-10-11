ВСУ "уничтожили" две ДРГ и воздушный десант на границе с Беларусью (видео)

Украинские военные "уничтожили" две ДРГ и воздушный десант, пытавшиеся прорваться в Украину с территории Беларуси. Именно таким был сценарий учений, проведенных на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВС Украины.

По сценарию учений в подразделение поступил сигнал о движении двух диверсионно-разведывательных групп. Одна - в составе военной колонны, другая - замаскирована под мирных людей на гражданских автомобилях, что было отвлекающим маневром.

"Взвод специального назначения в количестве двух групп прибыл в указанный район, заблокировав направление движения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Подготовив засады, военные обезвредили технику противника и захватили в плен диверсантов", - отметил командир отдельного отряда специального назначения Андрей.

Также во время учений ВСУ уничтожили вражеский воздушный десант. Командир подразделения получил указание заблокировать район с обнаруженной диверсионно-разведывательной группой противника.

Отдельный отряд специального назначения совместно с личным составом резерва выдвинулся в указанный район. Спецназовцы провели аэроразведку, обнаружили противника, после чего передали данные артиллеристам.

"После того, как минометчиками был "отработан" указанный квадрат, отряд специального назначения отправился на "зачистку". Между тем личный состав резерва вышел на определенный рубеж и оказал огневую поддержку", - говорится в сообщении.

Как отметил генерал-лейтенант Сергей Наев, тренировка показала, что личный состав способен выполнять задачи и готов к террористическим угрозам, которые не исключены в будущем.