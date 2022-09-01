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Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб

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Четвер 01 вересня 2022 15:35
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб Фото: Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування "звільнення" територій. Не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова в ході брифінгу.

"8-14 вересня в Білорусі заплановано проведення командно-штабного навчання, в ході якого основна увага ймовірно буде приділятися питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом в контрнаступ зі звільненням території, тимчасово захопленої противником. Особливостями даного навчання є наступне: вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу і вихід на державний кордон", - розповів Громов.

У навчаннях візьмуть участь російські військові і країни ОДКБ. Там також буде задіяно підрозділ західного оперативного командування Білорусі.

"Хочу зазначити, що за задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей", - зазначив Громов.

При цьому він додав, що такі плани відповідають концепції спільних дій так званої Союзної держави (Росія і Білорусь) на українському напрямку. За словами Громова, зараз ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій.

"Ймовірність проведення наступу противника з території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Білорусь не вторгатиметься в Україну.

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Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
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