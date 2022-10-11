ЗСУ "знищили" дві ДРГ та повітряний десант на кордоні з Білоруссю (відео)

Українські військові "знищили" дві ДРГ та повітряний десант, що намагалися прорватися в Україну з території Білорусі. Саме таким був сценарій навчань, що були проведені на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

За сценарієм навчань, до підрозділу надійшов сигнал про рух двох диверсійно-розвідувальних груп. Одна - у складі військової колони, інша - замаскована під мирних людей на цивільних автомобілях, що було відволікаючим маневром.

"Взвод спеціального призначення у кількості двох груп прибув у вказаний район, заблокувавши при цьому напрямки руху ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Підготувавши засідки, військові знешкодили техніку противника та захопили у полон диверсантів", - зауважив командир окремого загону спеціального призначення Андрій.

Також в ході навчань ЗСУ знищили ворожий повітряний десант. Командир підрозділу отримав вказівку заблокувати район із виявленою диверсійно-розвідувальною групою противника.

Окремий загін спеціального призначення, спільно з особовим складом резерву, висунувся у вказаний район. Спецпризначенці провели аеророзвідку, виявили супротивника, після чого передали дані артилеристам.

"Після того, як мінометниками був "відпрацьований" указаний квадрат, загін спеціального призначення вирушив на "зачистку". Тим часом особовий склад резерву вийшов на визначений рубіж та здійснив вогневу підтримку", - йдеться в повідомленні.

Як наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв, тренування показало, що особовий склад здатний виконувати завдання та готовий до терористичних загроз, які не виключені у майбутньому.