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ВСУ уничтожили два склада боеприпасов россиян и ударили по вражеским ЗРК, - Генштаб

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили два состава боеприпасов россиян и ударили по вражеским ЗРК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

За сутки украинские военные смогли уничтожить два склада боеприпасов россиян. При этом они ударили по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным военного командования, украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки уничтожили два склада боеприпасов.

Оккупанты же пытаются вернуть утраченное положение на Лиманском направлении. На Запорожском - враг хочет восстановить железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения, а на Бахмутском и Авдеевском - сосредотачивает усилия на ведении наступления.

Ситуация на отдельных направлениях:

  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено;
  • на Северском направлении оккупанты из минометов обстреляли населенный пункт Белокопытово Сумской области;
  • на Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск. При этом он совершил обстрелы по районам населенных пунктов Червоная Заря, Стрелеча, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области;
  • на Купянском направлении россиянами обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области;
  • на Лиманском направлении под вражеским огнем находились Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области;
  • на Бахмутском направлении противник из танков и артиллерии ударил по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Пивничное и Опытное Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении атаки врага зафиксированы у Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по штабу российских оккупантов в городе Счастье Луганской области. Враг потерял 16 солдат.

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