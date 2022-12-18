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ЗСУ знищили два склади боєприпасів росіян і вдарили по ворожих ЗРК, - Генштаб

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили два склади боєприпасів росіян і вдарили по ворожих ЗРК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За добу українські військові змогли знищити два склади боєприпасів росіян. При цьому вони вдарили по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними військового командування, українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу знищили два склади боєприпасів.

Окупанти ж намагаються повернути втрачене положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому - ворог хоче відновити залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення, а на Бахмутському та Авдіївському - зосереджує зусилля на веденні наступу.

Ситуація на окремих напрямках:

  • на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;
  • на Сіверському напрямку окупанти з мінометів обстріляли населений пункт Білокопитове Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ. При цьому він здійснив обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області;
  • на Куп’янському напрямку росіянами обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового у Харківській області та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області;
  • на Лиманському напрямку під ворожим вогнем знаходилися Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганської області;
  • на Бахмутському напрямку противник з танків та артилерії вдарив по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку атаки ворога зафіксовані біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
  • на Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові завдали удару по штабу російських окупантів у місті Щастя Луганської області. Ворог втратив 16 солдатів.

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