ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника в Херсонской области

Украинские защитники сегодня, 9 января, смогли уничтожить два разведывательных беспилотника россиян. Дроны сбили в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.
По информации военных, солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады в течение дня уничтожили такие дроны:
Более детальных подробностей в Воздушном командовании пока не раскрывают.
Напомним, украинские защитники ежедневно уничтожают вражескую военную технику.
В частности, вчера, 8 января, бойцам ВСУ удалось уничтожить 5 танков, 9 боевых бронированных машин, один беспилотник и не только.
Также силы противовоздушной обороны утром 8 января сбили 18 крылатых ракет.
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