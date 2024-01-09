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ВСУ уничтожили почти 366 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Вторник 09 января 2024 07:54
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ВСУ уничтожили почти 366 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили почти 366 тысяч оккупантов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 365 990 (+820) человек ликвидировано;
  • танков - 6036 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11 203 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 8672 (+6) ед.;
  • РСЗО - 954 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 638 ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6823 (+1) ед.;
  • крылатые ракеты - 1805 (+18) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 552 (+10) ед.;
  • специальная техника - 1333 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага на Авдеевском направлении в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.

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