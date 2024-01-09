ВСУ уничтожили почти 366 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 365 990 (+820) человек ликвидировано;
- танков - 6036 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 11 203 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 8672 (+6) ед.;
- РСЗО - 954 (+1) ед.;
- средства ПВО - 638 ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6823 (+1) ед.;
- крылатые ракеты - 1805 (+18) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 552 (+10) ед.;
- специальная техника - 1333 (+5) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага на Авдеевском направлении в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.
В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.
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