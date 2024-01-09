ЗСУ знищили два розвідувальні безпілотники в Херсонській області

Українські захисники сьогодні, 9 січня, змогли знищити два розвідувальні безпілотники росіян. Дрони збили в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.
За інформацією військових, солдати Херсонської зенітної ракетної бригади протягом дня знищили такі дрони:
Більш детальних подробиць у Повітряному командуванні поки що не розкривають.
Нагадаємо, українські захисники щодня знищують ворожу військову техніку.
Зокрема, вчора, 8 січня, бійцям ЗСУ вдалося знищити 5 танків, 9 бойових броньованих машин, один безпілотник і не тільки.
Також сили протиповітряної оборони вранці 8 січня збили 18 крилатих ракет.
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