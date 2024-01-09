Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника в Херсонской области (Getty Images)

Украинские защитники сегодня, 9 января, смогли уничтожить два разведывательных беспилотника россиян. Дроны сбили в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

По информации военных, солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады в течение дня уничтожили такие дроны: "Мерлин-ВР";

Supercam. Фото: ВСУ уничтожили два беспилотника россиян (facebook.com/PvKPivden) Более детальных подробностей в Воздушном командовании пока не раскрывают. Уничтожение техники РФ Напомним, украинские защитники ежедневно уничтожают вражескую военную технику. В частности, вчера, 8 января, бойцам ВСУ удалось уничтожить 5 танков, 9 боевых бронированных машин, один беспилотник и не только. Также силы противовоздушной обороны утром 8 января сбили 18 крылатых ракет.