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ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника в Херсонской области

Херсонская область, Вторник 09 января 2024 20:49
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ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника в Херсонской области Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сегодня, 9 января, смогли уничтожить два разведывательных беспилотника россиян. Дроны сбили в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

По информации военных, солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады в течение дня уничтожили такие дроны:

  • "Мерлин-ВР";
  • Supercam.

ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника в Херсонской областиФото: ВСУ уничтожили два беспилотника россиян (facebook.com/PvKPivden)

Более детальных подробностей в Воздушном командовании пока не раскрывают.

Уничтожение техники РФ

Напомним, украинские защитники ежедневно уничтожают вражескую военную технику.

В частности, вчера, 8 января, бойцам ВСУ удалось уничтожить 5 танков, 9 боевых бронированных машин, один беспилотник и не только.

Также силы противовоздушной обороны утром 8 января сбили 18 крылатых ракет.

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