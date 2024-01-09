Ілюстративне фото: ЗСУ знищили два розвідувальні безпілотники в Херсонській області (Getty Images)

Українські захисники сьогодні, 9 січня, змогли знищити два розвідувальні безпілотники росіян. Дрони збили в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

За інформацією військових, солдати Херсонської зенітної ракетної бригади протягом дня знищили такі дрони: "Мерлін-ВР";

Supercam. Фото: ЗСУ знищили два безпілотники росіян (facebook.com/PvKPivden) Більш детальних подробиць у Повітряному командуванні поки що не розкривають. Знищення техніки РФ Нагадаємо, українські захисники щодня знищують ворожу військову техніку. Зокрема, вчора, 8 січня, бійцям ЗСУ вдалося знищити 5 танків, 9 бойових броньованих машин, один безпілотник і не тільки. Також сили протиповітряної оборони вранці 8 січня збили 18 крилатих ракет.