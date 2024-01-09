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ЗСУ знищили два розвідувальні безпілотники в Херсонській області

Херсонська область, Вівторок 09 січня 2024 20:49
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ЗСУ знищили два розвідувальні безпілотники в Херсонській області Ілюстративне фото: ЗСУ знищили два розвідувальні безпілотники в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 9 січня, змогли знищити два розвідувальні безпілотники росіян. Дрони збили в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

За інформацією військових, солдати Херсонської зенітної ракетної бригади протягом дня знищили такі дрони:

  • "Мерлін-ВР";
  • Supercam.

ЗСУ знищили два розвідувальні безпілотники в Херсонській областіФото: ЗСУ знищили два безпілотники росіян (facebook.com/PvKPivden)

Більш детальних подробиць у Повітряному командуванні поки що не розкривають.

Знищення техніки РФ

Нагадаємо, українські захисники щодня знищують ворожу військову техніку.

Зокрема, вчора, 8 січня, бійцям ЗСУ вдалося знищити 5 танків, 9 бойових броньованих машин, один безпілотник і не тільки.

Також сили протиповітряної оборони вранці 8 січня збили 18 крилатих ракет.

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Херсонська область дрони ПВО Війна Росії проти України
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