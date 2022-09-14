ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знищили російський кулеметний розрахунок: ССО показали відео з поля бою

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 21:32
Знищили російський кулеметний розрахунок: ССО показали відео з поля бою Фото: Знищили російський кулеметний розрахунок: ССО показали відео з поля бою (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові завдяки протитанковій установці знищили російський кулеметний розрахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.

"Не повернеться додому російський кулеметний розрахунок, що надто дошкуляв бійцям сил оборони на одному із напрямків", - йдеться у повідомленні.

Операторам ССО вдалося знищити ворожих військових використовуючи протитанкову установку. За їх словами, для цього знадобилося кілька секунд і влучний постріл, який зробив фахівець.

"Увесь процес утилізації противника потрапив на камеру дрона-розвідника воїнів ССО", - додали на завершення.

Нагадаємо, що військові на південному напрямку зайшли вглиб окупованої території та уразили російський БТР.

Також, у Збройних силах України показали роботу ракетної батареї "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма