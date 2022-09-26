ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех "Тигров" (видео)
Украинские военные устроили засаду на врага в Донецкой области и уничтожили экипажи трех "Тигров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.
"Удачная охота на российские "Тигры", - говорится в сообщении.
Военным ССО удалось устроить удачную засаду противника в лесном массиве в Донецкой области. В ходе операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех "Тигров".
"После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач", – добавили военные.
Напомним, что десантники уничтожили российские танк и две БМП вместе с экипажами.
Также ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку, огонь перекинулся и на состав БК.
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