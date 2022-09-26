ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех "Тигров" (видео)

Украинские военные устроили засаду на врага в Донецкой области и уничтожили экипажи трех "Тигров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.

"Удачная охота на российские "Тигры", - говорится в сообщении. Военным ССО удалось устроить удачную засаду противника в лесном массиве в Донецкой области. В ходе операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех "Тигров". "После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач", – добавили военные.