ВСУ уничтожили несколько складов и баз россиян под Мариуполем, - горсовет

"Количество ударов по базированию российских окупантов на мариупольском направлении увеличивается. На днях в Мариуполе и районе раздались взрывы", - говорится в сообщении.

В частности, по предварительным данным, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. Здесь размещаются склады БК и базы россиян.

"Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется", - добавили в горсовете.