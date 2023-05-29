ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем, - міськрада

"Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян.

"Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється", - додали в міськраді.