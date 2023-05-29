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ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем, - міськрада

Фото: під Маріуполем знищили склади та бази росіян (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Окупанти довгий час вважали Маріуполь, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.

"Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян.

"Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється", - додали в міськраді.

Маріуполь розташований на відстані щонайменше 80 км від лінії фронту. Зазначимо, що Україна отримала від Британії ракети Storm Shadow дальністю понад 250 км. На кінець травня вони на 100% вразили цілі, які визначив Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз окупанти використовують Маріуполь як свою військову базу, особливо порт. Однак у Маріуполі останнім часом почастішали вибухи. Зокрема, 19 травня в районі Маріупольського аеропорту, а 26 травня - на "Азовсталі".

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