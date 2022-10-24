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ВСУ уничтожили очередную БМП оккупантов вместе с экипажем (видео)

Фото: ВСУ уничтожили очередную БМП кафиров вместе с экипажем (mil ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось уничтожить российскую БМП в Донецкой области. Вместе с вражеской техникой был ликвидирован и ее экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Благодаря работе саперов Николаевской бригады ДШВ ВС Украины уничтожена очередная БМП оккупантов вместе с экипажем", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, военным 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады удалось ликвидировать бронетехнику и личный состав противника в Донецкой области.

"Благодаря работе инженерно-саперного подразделения уничтожена боевая машина пехоты противника вместе с экипажем", - объяснили военные.

Напомним, что украинские военные точным выстрелом уничтожили российский танк.

Также украинские военные уничтожили "Стугной" российский танк.

Ранее украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.

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