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ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

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Украина, Четверг 20 июля 2023 08:10
ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских окупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне против Украины превысили 24 тысячи военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 российских захватчиков. А также уничтожили 19 вражеских артсистем и 33 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 240010 (+530) человек ликвидировано;
  • танков - 4129 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 8065 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 4592 (+19) ед;
  • РСЗО - 692 (+3) ед;
  • средства ПВО - 433 (+3) ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 310 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3918 (+33);
  • крылатые ракеты - 1293 (+14);
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7134 (+29) ед;
  • специальная техника - 685 (+2).

Потери России в Украине

Следует отметить, что Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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