ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Потери России в войне против Украины превысили 24 тысячи военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 российских захватчиков. А также уничтожили 19 вражеских артсистем и 33 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили: личного состава - 240010 (+530) человек ликвидировано;

танков - 4129 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 8065 (+6) ед;

артиллерийских систем - 4592 (+19) ед;

РСЗО - 692 (+3) ед;

средства ПВО - 433 (+3) ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 310 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3918 (+33);

крылатые ракеты - 1293 (+14);

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7134 (+29) ед;

специальная техника - 685 (+2). Потери России в Украине Следует отметить, что Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.