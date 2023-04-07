RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили более десяти окупантов и военную технику россиян, - ОК "Юг"

Фото: Россияне понесли потери на Юге благодаря украинской артиллерии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В четверг, 6 апреля, благодаря успешной работе ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ оккупанты понесли серьезные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В сообщении говорится, что в результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 солдат, 1 РСЗО "Град", 1 самоходную гаубицу "Мста-С", 3 беспилотных разведчика типа "Мавик-3", 2 автомобиля.

Также был уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов. Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной, но контролируемой.

Ранее мы писали, что Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя из-за шторма.

Напомним, вечером 6 апреля в оккупированном Симферополе произошел масштабный пожар, местные жители сообщают о взрывах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины