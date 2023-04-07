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ЗСУ знищили більше десяти окупантів та військову техніку росіян, - ОК "Південь"

Фото: Росіяни зазнали втрат на Півдні завдяки українській артилерії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У четвер, 6 квітня, завдяки успішній роботі ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ окупанти зазнали серйозний втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

У повідомленні йдеться, що внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 солдат, 1 РСЗВ "Град", 1 самохідну гаубицю "Мста-С", 3 безпілотних розвідники типу "Мавік-3", 2 автівки.

Також було знищено спостережний пункт на одному з островів. Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою.

Раніше ми писали, Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія через шторм.

Нагадаємо, ввечері 6 квітня в окупованому Сімферополі сталася масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про вибухи.

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