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Под Симферополем масштабный пожар со взрывами, россияне говорят о ЧП на птицефабрике

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Крым, Четверг 06 апреля 2023 22:55
Под Симферополем масштабный пожар со взрывами, россияне говорят о ЧП на птицефабрике Фото: в Крыму начался масштабный пожар (фото РОСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 апреля, под Симферополем начался масштабный пожар. Местные жители сообщают о взрывах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, пожар якобы происходят "на птицефабрике" под Симферополем. Из того же района слышны звуки взрывов.

Напомним, на днях в Армянске, на севере Крыма, близко слышали громкие взрывы. Местные сообщили, что под атаку могла попасть ферма, где размещались оккупанты.

Ранее сообщалось, что 29 марта в Гвардейском, в 22 км от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв. Рядом с поселком находится авиабаза, которую используют россияне.

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