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Из-за шторма РФ завела ракетоносители в пункты базирования, однако угроза остается, - ОК "Юг"

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Россия, Четверг 06 апреля 2023 23:17
Из-за шторма РФ завела ракетоносители в пункты базирования, однако угроза остается, - ОК "Юг" Иллюстративное фото: из-за шторма РФ завела ракетоносители в пункты базирования (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 6 апреля, государство-агрессор Россия не вывело в Черное море ни одного ракетоносителя, это связано с тем, что на море бушует шторм. Однако угроза остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что в настоящее время в Черном море находится девять российских кораблей. Они маневрируют у юго-восточного побережья Крыма. Однако из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Ввиду развития оперативной обстановки угроза ракетных или дроновых ударов не исключена. Хотя, активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит", - сказано в сообщении.

Отметим, что в воздушных силах рассказали о новой угрозе. Так, Россия начала использовать планирующие бомбы, запуская их из самолетов Су-35 и Су-34 .

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