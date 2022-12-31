Украинские воины отбили 15 атак россиян в двух областях, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 30 декабря отбили 15 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, формирование наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Орликовка, Семеновка, Железный Мост, Буда-Воробьевская Черниговской области, Ходыно, Атинское, Запсилье, Большая Рыбица, Покровка, Рясное, Поповка Сумской области , Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Бочковое, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Каменка, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Купянск, Орлянка, Куриловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Площадка, Невское и Диброва Луганской области, а также Червонопоповка, Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Ягодное, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Железное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Веселое, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Времивку Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеский огонь зафиксирован в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. В частности пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки, Приднепровского, Антоновки и Херсона.

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 5 складов боеприпасов, а также 2 радиолокационные станции захватчиков.

По имеющейся информации, на территории временно оккупированного Крыма захватчики сформировали списки лиц, подлежащих мобилизации в январе 2023 года.