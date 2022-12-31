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Уничтожены сотни оккупантов. ВСУ мощно ударили по врагу в Херсонской и Запорожской областях

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Суббота 31 декабря 2022 07:54
Уничтожены сотни оккупантов. ВСУ мощно ударили по врагу в Херсонской и Запорожской областях Фото: ВСУ уничтожили сотни оккупантов в Херсонской и Запорожской областях (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные нанесли мощные удары по позициям российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наших защитников враг понес серьезные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, было подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря.

"Недалеко от населенного пункта Федоровка Каховского района (Херсонская область) ликвидировано около 200 захватчиков, информация относительно раненых уточняется", - отметили в Генштабе.

В то же время возле Пологов и Большой Белозерки (Запорожская область) потери россиян составили 115 солдат ранеными. Кроме этого, уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Напомним, ВСУ в течение 30 декабря отбили 15 атак оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

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