К непосредственному выполнению задачи были привлечены подразделение Harpy Group, Служба внешней разведки Украины, ЦСО СБУ "Альфа", 422 отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe", 427 отдельная бригада беспилотных систем "Рарог".

Значительное количество раненых оккупантов доставили в местную больницу, тогда как тела ликвидированных захватчиков, по предварительной информации, вывезли в Мариуполь.

Очевидцы сообщают, что после попадания в район объекта длительное время детонировали боеприпасы.

По предварительным подсчетам, потери российских войск могут составить более 30 погибших и до 70 раненых .

Также подтверждено поражение представителей руководящего состава этого подразделения.

По имеющимся разведывательным данным, в результате удара удалось уничтожить учебно-тренировочную базу, где готовили вражеских операторов дронов, местонахождение личного состава и склады хранения беспилотников.

Напомним, это уже не первая атака украинских защитников на дислокацию этого подразделения в приазовском городе.

В частности, 9 ноября Силы обороны поразили подразделение "Рубикон" в Бердянске в 107 км от фронта.

Тогда комплексное огневое поражение вражеских позиций совместными усилиями провели бойцы Harpy Group, Службы внешней разведки, ЦСО "А" СБУ и 412-го отдельного полка беспилотных систем.

В целом временно оккупированный Бердянск регулярно оказывается под ударами беспилотников из-за концентрации военных объектов и логистических узлов захватчиков.

Так, в ночь на 1 августа дроны атаковали оккупированные Бердянск, Зугрес и Севастополь.

В результате той атаки в городах вспыхнули пожары на инфраструктурных объектах, а в Бердянске фиксировалось частичное отключение электроэнергии.