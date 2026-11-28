ЗСУ знищили базу підрозділу "Рубікон" у Бердянську, понад 30 окупантів ліквідовано
У тимчасово окупованому Бердянську українські військові уразили пункт постійної дислокації підрозділу безпілотних технологій армії РФ "Рубікон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ (сил) "Південь".
За наявними розвідувальними даними, в результаті удару вдалося знищити навчально-тренувальну базу, де готували ворожих операторів дронів, місця розташування особового складу та склади зберігання безпілотників.
Також підтверджено ураження представників керівного складу цього підрозділу.
За попередніми підрахунками, втрати російських військ можуть становити понад 30 загиблих та до 70 поранених.
Очевидці повідомляють, що після влучання в районі об'єкта тривалий час детонували боєприпаси.
Значну кількість поранених окупантів доправили до місцевої лікарні, тоді як тіла ліквідованих загарбників, за попередньою інформацією, вивезли до Маріуполя.
Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об’єднаної вогневої підтримки Угруповання військ (сил) "Південь".
До безпосереднього виконання завдання були залучені підрозділ Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, ЦСО СБУ "Альфа", 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe", 427-ма окрема бригада безпілотних систем "Рарог".
Нагадаємо, що це вже не перша атака українських захисників на дислокацію цього підрозділу у приазовському місті.
Зокрема, 9 листопада Сили оборони уразили підрозділ "Рубікон" у Бердянську за 107 км від фронту.
Тоді комплексне вогневе ураження ворожих позицій спільними зусиллями провели бійці Harpy Group, Служби зовнішньої розвідки, ЦСО "А" СБУ та 412-го окремого полку безпілотних систем.
Загалом тимчасово окупований Бердянськ регулярно опиняється під ударами безпілотників через концентрацію там військових об'єктів та логістичних вузлів загарбників.
Так, у ніч проти 1 серпня дрони атакували окуповані Бердянськ, Зугрес та Севастополь.
Внаслідок тієї атаки в містах спалахнули пожежі на інфраструктурних об'єктах, а в Бердянську фіксувалося часткове відключення електроенергії.