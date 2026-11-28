До безпосереднього виконання завдання були залучені підрозділ Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, ЦСО СБУ "Альфа", 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe", 427-ма окрема бригада безпілотних систем "Рарог".

Значну кількість поранених окупантів доправили до місцевої лікарні, тоді як тіла ліквідованих загарбників, за попередньою інформацією, вивезли до Маріуполя.

Очевидці повідомляють, що після влучання в районі об'єкта тривалий час детонували боєприпаси.

За попередніми підрахунками, втрати російських військ можуть становити понад 30 загиблих та до 70 поранених .

Також підтверджено ураження представників керівного складу цього підрозділу.

За наявними розвідувальними даними, в результаті удару вдалося знищити навчально-тренувальну базу, де готували ворожих операторів дронів, місця розташування особового складу та склади зберігання безпілотників.

Нагадаємо, що це вже не перша атака українських захисників на дислокацію цього підрозділу у приазовському місті.

Зокрема, 9 листопада Сили оборони уразили підрозділ "Рубікон" у Бердянську за 107 км від фронту.

Тоді комплексне вогневе ураження ворожих позицій спільними зусиллями провели бійці Harpy Group, Служби зовнішньої розвідки, ЦСО "А" СБУ та 412-го окремого полку безпілотних систем.

Загалом тимчасово окупований Бердянськ регулярно опиняється під ударами безпілотників через концентрацію там військових об'єктів та логістичних вузлів загарбників.

Так, у ніч проти 1 серпня дрони атакували окуповані Бердянськ, Зугрес та Севастополь.

Внаслідок тієї атаки в містах спалахнули пожежі на інфраструктурних об'єктах, а в Бердянську фіксувалося часткове відключення електроенергії.