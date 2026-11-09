Силы обороны поразили подразделение "Рубикон" в Бердянске за 107 км от фронта (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск (сил) "Юг" в Telegram.

Вражеский объект находился в 107 километрах от линии боевого столкновения, говорится в сообщении.

Силы обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по российскому подразделению "Рубикон" в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины 7 ноября поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российской армии.

Самая ценная цель - в Бердянске. Там поражен пункт временной дислокации и пункт управления дронами подразделения из состава "Рубикона".

Кроме того, 15 октября Cили обороны Украины приготовили по личному составу подразделения "Рубикон" на территории оккупированной части Запорожской области. Также поражен вражеский "дронопорт" вблизи Донецка.