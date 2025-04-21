ВСУ уничтожили базу дронов в Курской области: до 20 операторов ликвидированы (фото)

"19 апреля 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области", - сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, данный объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов.

"В результате удара было ликвидировано до 20 операторов дронов. Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии", - заявили в Генштабе.



Удар по предприятиям по производству "Шахедов"

В апреле 2024 года беспилотники Сил обороны атаковали предприятия в республике Татарстан в России. Позже стало известно о взрывах в особой экономической зоне "Алабуга", именно там находятся промышленно-производственные предприятия, которые изготавливают "Шахеды".

Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что во время атаки на российские объекты не использовалось иностранное оружие. По его словам, на одном из пораженных объектов в Татарстане было производство "по сборке "Шахедов" и "Гераней".

Также в сентябре прошлого года россияне заявляли о том, что в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием оккупантов.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.