ЗСУ знищили базу дронів у Курській області: до 20 операторів ліквідовано (фото)

"19 квітня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області", - повідомили у Генштабі.

За даними відомства, даний об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів.

"Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів дронів. Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії", - заявили у Генштабі.



Удар по підприємствах з виробництва "Шахедів"

У квітні 2024 року безпілотники Сил оборони атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Пізніше стало відомо про вибухи в особливій економічній зоні "Алабуга", саме там знаходяться промислово-виробничі підприємства, які виготовляють "Шахеди".

Згодом представник ГУР Андрій Юсов розповів, що під час атаки на російські об'єкти не використовувалась іноземна зброя. За його словами, на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво "зі складання "Шахедів" та "Гераней".

Також у вересні минулого року росіяни заявляли про те, що у Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.