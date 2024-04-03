Украина не применяла иностранное оружие при ударе в Татарстане, - Юсов

При атаке на объекты в Елабуге и Нижнекамске Российской Федерации не использовалось иностранное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в комментарии " Радио Свободе ".

"Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать (причастность ГУР или СБУ, - ред.). Но видим, что грохот и хлопок на территории государства-агрессора продолжаются, продолжаются именно на военных объектах, которые непосредственно задействованы в геноцидной войне России против Украины. Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт", - заявил Юсов.

Представитель ГУР не уточнял, чем именно были поражены объекты, которые расположены на расстоянии более 1000 километров от Украины. Впрочем, отметил, что отрасль беспилотных летательных аппаратов в Украине развивается динамично. По его словам, Украина применяет все современные технологии для усовершенствования своих средств поражения.

"Когда будет возможность, мы это все сможем подробнее увидеть и проговорить. Когда появилась возможность показать Мagura V5, то, собственно, мир увидел достаточно подробно и вблизи. Пока дополнительная информация на эту тему, скажем, нежелательна из соображений безопасности", - добавил он.

В частности Юсова подтвердил, что на одном из пораженных объектов в Татарстане было производство "по сборке "шахедов" и "гераней". Более того, одно из зданий, расположенное рядом с предприятием - было поражено российской противовоздушной обороной.

"Это не впервые. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят", - рассказал представитель ГУР.

Поражение российских НПЗ

Начиная с января текущего года наша страна усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре. Был нанесен ряд ударов по крупным НПЗ. По состоянию на 15 марта, только с начала 2024 года, против российских НПЗ было совершено 15 атак, а значительные повреждения получили восемь заводов.

Как рассказывало CNN, для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, которые оборудованы искусственным интеллектом (ИИ). Эксперты считают, что технология находится лишь на ранних стадиях развития своего потенциала.

Сегодня, 2 апреля, кроме НПЗ в Татарстане также пострадал и вражеский завод по сборке "Шахедов".