В России планируют обвинить в дезертирстве россиян, чей батальон наши воины дважды разбили - в Херсонской области и под Угледаром.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Важные новости ".

Батальон "Агла" был сформирован в Казани из добровольцев, изъявивших желание воевать против Украины. Контракт был подписан на четыре месяца.

В статье 41-летний наемник из Татарстана скулит из-за того, что сначала он пошел воевать против Украины добровольно, однако теперь в России его считают "плохим". По словам оккупанта, он получил контузию в Херсонской области, после чего попал в госпиталь, а после окончания срока контракта - написал рапорт на увольнение. Командир отказался подписывать документ, однако наемник вместе с товарищами сложили оружие и уехали домой.

Теперь в России их обвиняют в дезертирстве и планируют судить. Также дезертирами считают и тех наемников, которые таки вернулся в батальон и были убиты или ранены под Угледаром.

Оккупант заявил, что ему не страшно попасть в тюрьму, однако неприятно от того, что его теперь считают "плохим".