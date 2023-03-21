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ВСУ уничтожили батальон окупантов под Угледаром, в России их обвинили в дезертирстве

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Вторник 21 марта 2023 13:31
ВСУ уничтожили батальон окупантов под Угледаром, в России их обвинили в дезертирстве Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России планируют обвинить в дезертирстве россиян, чей батальон наши воины дважды разбили - в Херсонской области и под Угледаром.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Важные новости".

Батальон "Агла" был сформирован в Казани из добровольцев, изъявивших желание воевать против Украины. Контракт был подписан на четыре месяца.

В статье 41-летний наемник из Татарстана скулит из-за того, что сначала он пошел воевать против Украины добровольно, однако теперь в России его считают "плохим". По словам оккупанта, он получил контузию в Херсонской области, после чего попал в госпиталь, а после окончания срока контракта - написал рапорт на увольнение. Командир отказался подписывать документ, однако наемник вместе с товарищами сложили оружие и уехали домой.

Теперь в России их обвиняют в дезертирстве и планируют судить. Также дезертирами считают и тех наемников, которые таки вернулся в батальон и были убиты или ранены под Угледаром.

Оккупант заявил, что ему не страшно попасть в тюрьму, однако неприятно от того, что его теперь считают "плохим".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 960 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 166 570 военных.

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