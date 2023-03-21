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ЗСУ знищили батальйон окупантів під Вугледаром, в Росії їх звинуватили в дезертирстві

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 13:31
ЗСУ знищили батальйон окупантів під Вугледаром, в Росії їх звинуватили в дезертирстві Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії планують звинуватити в дезертирстві росіян, чий батальйон наші воїни двічі розбили - в Херсонській області й під Вугледаром.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Важные новости".

Батальйон "Агла" було сформовано у Казані з добровольців, які виявили бажання воювати проти України. Контракт було підписано на чотири місяці.

В статті 41-річний найманець з Татарстану скиглить через те, що спочатку він пішов воювати проти України добровільно, однак тепер в Росії його вважають "поганим". За словами окупанта, він отримав контузію в Херсонській області, після чого потрапив до шпиталю, а після закінчення терміну контракту - написав рапорт на звільнення. Командир відмовився підписувати документ, однак найманець разом з товаришами склали зброю й поїхали додому.

Тепер в Росії їх звинувачують у дезертирстві й планують судити. Також дезертирами вважають й тих найманців, які таки повернувся до батальйону і були вбиті або поранені під Вугледаром.

Окупант заявив, що йому не страшно потрапити до в'язниці, однак неприємно від того, що його тепер вважають "поганим".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 960 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 166 570 військових.

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