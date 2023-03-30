Россияне сосредоточили войска на четырех направлениях, - Генштаб

Оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.