ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных и оборонных операций на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении вблизи Синьковки, Стельмаховки, восточнее Петропавловки, в направлении Лимана возле Макеевки и восточнее Тернов.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ также безуспешно атаковали к западу от Ягодного.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении.

Бои в Донецкой области

Российский источник утверждал, что 16 декабря войска РФ наступали у Веселого, Раздолевки и Сакко и Ванцетти (15 км северо-восточнее Бахмута).

Российское МО утверждало, что 17 декабря украинские силы атаковали вблизи Бахмута в районе Ивановского, Клещиевки и Северного.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись северо-западнее Хромового и в Курдюмовку.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

17 декабря российские войска продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты якобы добились незначительных успехов вблизи Степного.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 17 российских атак к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, заявил, что недавно российские войска пытались наступать на город колонной, в которой было до 10 единиц бронетехники, и что украинские силы уничтожили примерно половину.

Он добавил, что войска РФ регулярно поддерживают наступление пехоты с помощью бронетехники, в частности БМП, и что мощные удары российских FPV дронов препятствуют поставке украинских позиций.

Украинские войска 17 декабря контратаковали под Авдеевкой. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвигались к востоку от Невельского.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы полностью контролируют всю Марьинку. ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 12 российских штурмов возле Марьинки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

17 декабря российские и украинские войска продлили позиционные боевые действия на границе Донецко-Запорожской областей. Российские блоггеры утверждали, что войска РФ будут пытаться продвинуться в Новодаровку и Ровнополь в течение зимы.

ISW наблюдал геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 декабря, указывающие на то, что украинские войска совершили незначительное продвижение к западу от Вербового где-то в декабре 2023 года. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы осуществили серию контратак в районе Вербового.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ продолжали атаковать вблизи Вербового, Работино и Новопрокоповки и якобы продвинулись в неопределенном районе.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к западу от Вербового, Работино и Новопокровки.

Украинские войска удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российский "военкор" заявил, что украинские силы продолжают опрокидывать подкрепления на восточный берег Днепра.

Российский блоггер утверждал, что личный состав армии РФ на Херсонском направлении жаловался на отсутствие транспорта для эвакуации раненых и отсутствие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты эвакуационных групп от украинских беспилотников.