Враг увеличил количество боестолкновений по всем направлениям фронта, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 1 сентября, на фронте с начала суток произошло 160 боевых столкновений, 43 из которых - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ .

Бои и обстрелы

С начала этих суток произошло 160 боевых столкновений. Оккупанты совершили 44 авиационных удара, сбросив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1960 дронов-камикадзе и осуществили 3665 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские бойцы отбили 10 атак россиян. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 18 управляемых авиационных бомб и совершил 190 обстрелов, три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в направлении Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Купянском направлении противник совершил 14 наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении в течение суток российские войска 19 раз атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголовое, Ямполь, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении украинские бойцы отбили 11 вражеских атак вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений. Армия РФ пытается продвигаться в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка и Ступочки.

На Торецком направлении россияне семь раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Щербиновки на в направлении Плещеевки, Нелиповки и Русиного Яра.

На Покровском направлении захватнические подразделения 43 раза пытались прорвать оборону украинских бойцов в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное в направлении населенных пунктов Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского, Покровска.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 144 оккупантов, из них 74 - безвозвратно", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также уничтожено пять единиц автомобильной техники, восемь мотоциклов, артиллерийскую систему, пункт управления БПЛА, три беспилотных летательных аппарата и два укрытия для личного состава; также повреждены две артиллерийские системы, два пункта управления БПЛА и пять укрытий для личного состава оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Малиевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.

Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в направлении населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг провел три безрезультатные атаки.