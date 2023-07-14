ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ обезвредили более роты оккупантов за сутки на Таврическом направлении

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 22:53
ВСУ обезвредили более роты оккупантов за сутки на Таврическом направлении Фото: ВСУ обезвредили более роты оккупантов за сутки на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают уничтожать россиян на Таврическом направлении. За сутки враг потерял более роты (около 200 солдат).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

По его словам, украинские артиллеристы за сутки выполнили 1177 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены 33 единицы военной техники противника", - отметил Тарнавский.

В частности, было уничтожено:

  • 2 боевых бронированных машины
  • 2 гаубицы "Мста-Б";
  • 3 гаубицы Д-30;
  • 2 БПЛА Zala;
  • БПЛА "Орлан-10";
  • БПЛА "Мерлин";
  • самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела";
  • РЭБ "Поле-21";
  • автомобильная техника.

Также украинские военные смогли уничтожить девять складов боеприпасов врага.

Потери россиян

Напомним, что потери российских оккупантов продолжают расти на фоне контрнаступления украинских защитников. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 236 тысяч врагов.

Бойцы ВСУ смогли достичь определенного успеха с начала июня и отбросили россиян на нескольких направлениях. В частности, ряд населенных пунктов был деоккупирован на юго-востоке Украины.

Также украинские военные достигли успеха и под Бахмутом, где они заняли господствующие высоты. Таким образом, враг внутри города оказался в ловушке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Залужный про удары по територии РФ: Это нам решать, как убивать врага
Залужный про удары по територии РФ: Это нам решать, как убивать врага
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины