ЗСУ знешкодили більше роти окупантів за добу на Таврійському напрямку

Українські військові продовжують знищувати росіян на Таврійському напрямку. За добу ворог втратив понад роту (близько 200 солдатів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram .

За його словами, українські артилеристи за добу виконали 1177 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено 33 одиниці військової техніки противника", - зазначив Тарнавський.

Зокрема, було знищено:

2 бойові броньовані машини

2 гаубиці "Мста-Б";

3 гаубиці Д-30;

2 БПЛА Zala;

БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Мерлін";

самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";

зенітний ракетний комплекс "Стріла";

РЕБ "Поле-21";

автомобільна техніка.

Також українські військові спромоглися знищити дев'ять складів боєприпасів ворога.

Втрати росіян

Нагадаємо, що втрати російських окупантів продовжують зростати на тлі контрнаступу українських захисників. Загалом з початку повномасштабної війни було ліквідовано понад 236 тисяч ворогів.

Бійці ЗСУ змогли досягти певного успіху з початку червня та відкинули росіян на кількох напрямках. Зокрема, низка населених пунктів була деокупована на південному сході України.

Також українські військові досягли успіху і під Бахмутом, де вони зайняли панівні висоти. Таким чином, ворог усередині міста опинився у пастці.