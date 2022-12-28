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ВСУ нашли скрытые позиции россиян под Бахмутом и нанесли удар (видео)

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Бахмут, Среда 28 декабря 2022 11:47
ВСУ нашли скрытые позиции россиян под Бахмутом и нанесли удар (видео) Фото: ВСУ нашли скрытые позиции россиян под Бахмутом и нанесли удар (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные обустроили скрытые позиции в лесополосе под Бахмутом на Донбассе. Однако украинские бойцы обнаружили врага и нанесли по нему удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Выгнали россиян с позиции - выгоним и из Украины! Оккупанты обустроили скрытые позиции в лесополосе под Бахмутом. Однако операторы дронов 30 ОМБр нашли их и там! Несколько точных сбросов гранат - и враг, понеся потери, позорно сбежал с нашей земли!" - говорится в описании под видео.

Ранее украинские бойцы показали, как уничтожают российских военных на Бахмутском направлении.

Напомним, недавно наши защитники показали "трофеи" после штурмов оккупантов под Бахмутом.

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