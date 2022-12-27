Снайперы показали, как уничтожают оккупантов в районе Бахмута (видео)

Украинские снайперы показали, как уничтожают российских военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

К тому же, Сухопутные войска ВСУ рассказали, как массово уничтожают захватчиков.

"Снайпер 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода точными выстрелами отправляют в один конец российских оккупантов на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют около 103 220 военных убитыми.

Также украинские военные продолжают готовить почву для освобождения Запорожской области. Так, 25 декабря ВСУ поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района.

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