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Украинские военные показали "трофеи" после штурмов россиян под Бахмутом

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Донбасс, Среда 28 декабря 2022 08:41
Украинские военные показали "трофеи" после штурмов россиян под Бахмутом Фото: ВСУ показали "трофеи" после штурмов россиян под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные "затрофеили" целый арсенал после штурмов российских оккупантов в двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Наши побратимы показывают "трофеи" после штурмов "ванек" на Бахмутском и Северском направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, военной техники и вооружений. Однако любые попытки врага окружить город терпят неудачу.

По словам президента Владимира Зеленского, Бахмутский и другие направления на Донбассе остаются самыми сложными на фронте, они требуют максимума сил и концентрации.

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