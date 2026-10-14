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Украина вернула еще 101 кв км территории в рамках операции "Вивальди"

10:47 14.10.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Науменко
Украина вернула еще 101 кв км территории в рамках операции "Вивальди" Фото: Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса (Getty Images)
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Операция "Вивальди" принесла новые результаты: украинские военные вернули под контроль еще 101 кв км территории и освободили три населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус.

Как сообщил бригадный генерал Андрей Белецкий в обращении, посвященном завершению четвертого этапа операции "Вивальди", Третий армейский корпус вместе с приданными подразделениями освободил Зеленую Долину, Липовое и Колодязи.

По его словам, во время этого этапа украинские военные вернули под контроль 101 кв. км территории. В то же время, российская армия, по оценке украинской стороны, потеряла около 3000 солдат.

Операция началась с ликвидации российской инфильтрации, однако со временем переросла в масштабное наступление. В корпусе утверждают, что оккупанты начали терять контроль над подразделениями, что усложнило их действия.

Как операция повлияла на ситуацию на Донбассе

Среди результатов операции Белецкий назвал недопущение обхода Славянско-Краматорской агломерации с флангов. По его словам, это помешало российским войскам создать угрозу оцепления этого района.

Еще одним важным результатом он назвал защиту трассы Харьков – Славянск. Этот маршрут имеет важное логистическое значение для украинской группировки в Донбассе.

"Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе. Мы сорвали наступление группировки "Запад" и заставили его перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой", - добавил бригадный генерал.

Сколько территории вернули за все время операции

По данным Третьего армейского корпуса, за все время операции "Вивальди" украинские силы вернули под полный контроль 16 населенных пунктов и освободили 277 км территории.

В корпусе также сообщили, что общие потери российской армии за время операции составляют около 8000 военных .

Четвертый этап добавил к общим результатам еще три населенных пункта и 101 кв. км территории.

Какие подразделения участвовали в операции

К операции привлекли бойцов Третьей штурмовой бригады, 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 3-го отдельного разведывательного батальона, 25-го отдельного штурмового батальона и 21-го отдельного батальона "KRAKEN¹⁶⁵⁴".

Также к боевым действиям присоединили приданные подразделения 66-й отдельной механизированной бригады, 3-го пограничного отряда, 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор", тактические группы 8-го полка Сил специальных операций, "Lasar's Group" Национальной гвардии Украины операций "А"

В Третьем армейском корпусе сообщили о завершении четвертого этапа операции "Вивальди".

В то же время военные подчеркнули, что боевая работа продолжается: "Четыре сезона "Вивальди" завершено. Но музыка звучит. На связи!"

Операция "Вивальди"

Напомним, Третий армейский корпус объявил о наступательной операции "Вивальди" на севере Донецкой области 15 сентября 2026 года. На первом этапе украинские военные сообщили об освобождении Среднего и очистке от российской инфильтрации еще нескольких населенных пунктов.

20 сентября корпус сообщил о результатах второго этапа: украинские подразделения установили контроль над Шандриголовым, Дериловым и Дробышевым.

В конце сентября украинские военные отчитались о третьем этапе. По данным корпуса, под контроль Украины вернули Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

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