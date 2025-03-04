Украина уже производит треть необходимого оружия, цель - 50 процентов, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина построила новый ОПК, который на сегодня имеет способности, которые выросли в 35 раз.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции.

"До 35 млрд долларов в год. Это весомое достижение. За два года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров в 5 раз, противотанкового оружия в 2 раза, боеприпасов в 2,5 раза. Сейчас мы производим около трети от необходимого нам оружия, наша цель 50 процентов, по меньшей мере", - заявил Шмыгаль.

Расходы на оборону

По данным Минфина, на обеспечение Сил обороны в 2025 году предусмотрено более 2,2 трлн гривен. Из этой суммы 740 млрд гривен будет направлено на закупку оружия, что полностью покрывает годовую потребность, а почти 50 млрд гривен - на производство и приобретение БПЛА.

Еще в конце декабря 2024-го глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что возможности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выросли в шесть раз. В частности почти все дроны для фронта производятся в нашей стране.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, уже в 2025 году возможности украинского оборонно-промышленного комплекса могут достичь 35 млрд долларов. Для этого важны два момента.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с начала полномасштабной войны производство отечественного вооружения резко возросло. Однако добавил, что наша страна и в дальнейшем нуждается в поддержке со стороны ЕС и США.