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В Запорожье взрывы, над Никополем работают Силы обороны: какая ситуация на юге

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Запорожье, Никополь, Четверг 29 декабря 2022 23:36
В Запорожье взрывы, над Никополем работают Силы обороны: какая ситуация на юге Фото: В Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Запорожье вечером 29 декабря прогремели взрывы, есть сбитие нескольких БПЛА "Shahed", а над Никополем работают Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Сообщают, что в Запорожской области работает ПВО. Один шахид сбит! Пока еще один "шахид" пытается зайти на Вольнянскую. Он был сбит. Работает ПВО...

В Запорожье только что слышали взрыв. Слышали в разных частях города", - говорится в запорожском Telegram.

По словам Евгения Евтушенко, главы Никопольской РВА, сейчас работают Силы обороны Украины. Он попросил ничего не комментировать в сети, а информацию "о летунах" сообщать на бот @guchidefences_bot

Напомним, что в ночь на 29 декабря оккупанты обстреляли пригород Запорожья.

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Запорожье Никополь Война России против Украины
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