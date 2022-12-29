В Запорожье взрывы, над Никополем работают Силы обороны: какая ситуация на юге

В Запорожье вечером 29 декабря прогремели взрывы, есть сбитие нескольких БПЛА "Shahed", а над Никополем работают Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Сообщают, что в Запорожской области работает ПВО. Один шахид сбит! Пока еще один "шахид" пытается зайти на Вольнянскую. Он был сбит. Работает ПВО...

В Запорожье только что слышали взрыв. Слышали в разных частях города", - говорится в запорожском Telegram.

По словам Евгения Евтушенко, главы Никопольской РВА, сейчас работают Силы обороны Украины. Он попросил ничего не комментировать в сети, а информацию "о летунах" сообщать на бот @guchidefences_bot