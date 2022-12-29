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Зеленский об очередной ракетной атаке: Россия загоняет себя в тупик

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Четверг 29 декабря 2022 23:17
Зеленский об очередной ракетной атаке: Россия загоняет себя в тупик Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российская Федерация с каждым новым ракетным ударом по Украине исчерпывает свои запасы, и страна-агрессор лишь глубже загоняет себя в тупик.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Ракет у них становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил Силы обороны Украины за успешное отражение очередной ракетной и дроновой атаки противника.

"Хочу поблагодарить наших бойцов Воздушных сил, украинской ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку. Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что отличились воины ВСУ по всей Украине, и он высказал благодарность всему воздушному командованию: "Центр", "Юг", "Восход" и "Запад".

"Особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие", - говорится в обращении.

При этом Зеленский добавил, что несколько "прилетов" в результате вражеской атаки все таки были. Украинские энергетики, ремонтные бригады в течение дня занимались ремонтными работами, чтобы граждане как можно меньше ощутили последствия удара.

"На этот вечер отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Но это не сравнить с тем, что могло быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО", - сказал Зеленский.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что россияне начали запускать по Украине "свежие" крылатые ракеты Х-101 - прямо с конвейера.

Ранее пресс-секретарь Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.

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Владимир Зеленский Война России против Украины ракетный удар
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