ВСУ сбили ударный вертолет россиян в Харьковской области
Иллюстративное фото: ВСУ сбили ударный вертолет россиян в Харьковской области (Getty Images)
В воскресенье, 30 октября, украинские военные уничтожили российский ударный вертолет в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации военных, вражеский ударный вертолет был сбит примерно в 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток". Его тип еще устанавливают.
Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1".
Также мы писали, что 28 октября украинским военным удалось сбить вражеский вертолет Ми-8.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.