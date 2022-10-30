ВСУ на юге ликвидировали российские комплексы "Тунгуска" и "Панцирь"
Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали: Остальные потери врага:
- 57 военных;
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона";
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
- гаубицы "Д-20" и "Мста-Б";
- 1 танк;
- 7 единиц авто-бронетехники.
Повреждены еще танк и 3 единицы авто-бронетехники.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.
Враг совершил 6 авиаударов по точкам развертывания ПВО, опорных пунктах, районах сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники.
Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на дефицит боеприпасов на Херсонском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.