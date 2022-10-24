Недалеко от блокпоста россиян в Васильевке ВСУ уничтожили три "Града" оккупантов

Украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Произошло это в оккупированной Михайловке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также эвакуацию около 70 раненых военнослужащих противника", - рассказал он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 470 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 67940 военных.

Ранее в Запорожской области украинские артиллеристы точечно ударили по нескольким позициям оккупантов. Уничтожен склад боеприпасов и ранены около 100 солдат.

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